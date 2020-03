Beroemd vakantieschip heeft nieuwe kapitein

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Jolle Wietse Visser is de opvolger van Ronald Kelkes, die 15 jaar lang de boot over de Rijn heeft gevaren. De 31-jarige Visser heeft er op zijn eerste werkdag duidelijk zin in. 'Het is een uitdaging', aldus de nieuwe kapitein.

Maandag voert hij voor het eerst officieel het bevel over De Zonnebloem. Twee dagen heeft hij al eerder meegevaren om het 115 meter lange vakantieschip goed te leren kennen.

De vrachtvaart is een beetje saai

De kapitein komt van origine uit de vrachtvaart. 'Na een paar jaar wordt de vrachtvaart wel een beetje saai', zegt hij. 'Met drie man aan boord en dan de hele dag varen. Het enige waar je tegen kunt praten is een bult kolen. Dit is veel dynamischer. Je bent de hele dag bezig. Je legt eens aan. Komt 's middags in een leuke stad. Kan eens een keer van boord en daarnaast ben je de hele dag met mensen bezig.'

Vooral op dat laatste verheugt de nieuwe kapitein zich. 'Het is veel socialer op een passagiersschip. De weken vliegen daar voorbij.'

De eerste reis van De Zonnebloem in het nieuwe vaarseizoen gaat naar Koblenz. In Duisburg is de eerste overnachting. Dan gaat het door naar Keulen. Van daaruit wordt er doorgevaren naar de Lorelei. Daar draait het schip terug naar Koblenz. Waarna het aan het eind van de week weer afzakt naar Arnhem.

Een beetje spannend

De kapitein verwacht op zijn eerste reis ondanks het hoge water geen grote problemen. 'Het is een vrij hoog schip. Dus we moeten goed de waterstanden en de brughoogtes in de gaten houden. Maar het is nog niet zo penibel dat we niet onder de bruggen doorkomen.'

Visser geeft toe dat zo'n eerste reis altijd wel een beetje spannend is. 'Ik ken het schip nog niet zo goed natuurlijk, maar ik heb een goede tweede kapitein erbij en die kent het schip al wel wat beter dus ik heb er alle vertrouwen in dat we veilig en wel op onze bestemming aan zullen komen.'

Luister hier naar het interview met de nieuwe kapitein: