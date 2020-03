Politie schiet ontsnapte tbs'er dood tijdens vuurgevecht in Ochten

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt de ontsnapping in Poortugaal. Een medewerkster van de kliniek werd bedreigd en gegijzeld met een mes. De twee vluchtende tbs'ers gingen er rond 16.30 uur vandoor in een gekaapt zwart taxi-busje. De medewerkster van de kliniek raakte lichtgewond.

Achtervolging over A15 naar Ochten

Agenten zagen hetzelfde busje even later rijden op de A15 en zetten de achtervolging in. Ooggetuigen zagen een flinke stoet aan politiewagens voorbij komen. Bij Ochten verschansten de vluchters zich bij drankenhandel Fruity Line aan de Cuneraweg, waar het vervolgens tot een vuurgevecht kwam, aldus het OM. Daarbij waren naar verluidt agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) betrokken. Getuigen hoorden zeker tien schoten.

Een van de vluchters kwam dus om het leven. Op foto's is te zien hoe agenten het zwarte busje met getrokken pistolen benaderen. Op de grond ligt een persoon. Mogelijk is dat de chauffeur van het busje. Het OM meldt dat de man is aangehouden, samen met de tweede tbs'er.

De recherche onderzoekt het busje. De tekst gaat verder onder de foto



Het busje van de gevluchte tbs'ers. Foto: Persbureau Heitink

Onderzoek

De politie en de Rijksrecherche zijn zondagavond nog bezig met uitgebreid onderzoek. De omgeving is afgezet. Ook op de snelweg A15 is nog volop onderzoek gaande.

Verklaring kliniek

Kijvelanden in Poortugaal is een kliniek voor forensische en intensieve psychiatrische zorg. 'De gebeurtenis heeft de kliniek enorm aangegrepen, Hoe dit heeft kunnen gebeuren wordt dan ook grondig onderzocht', valt te lezen in een verklaring.