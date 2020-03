VIDEO | Politie massaal in Ochten na mogelijk schietincident

Weggebruikers hebben het op social media over een groot aantal politiewagens die met loeiende sirenes over de A15 naar Ochten snelden. Daar zouden schoten zijn gelost. Op beelden van getuigen zijn mannen te zien die wapens lijken te dragen.

Bekijk de beelden hier



'Ongeveer tien schoten'

Een getuige meldt aan Omroep Gelderland dat hij op de afrit van de A15 bij Ochten een beschadigde politieauto zag staan. 'En bij dat bedrijf stond een onopvallende politiewagen. De inzittenden daarvan sprongen over het hek. Even later hoorden we ongeveer tien schoten, en kort daarna kwamen er nog veel meer politievoertuigen.

Kogelwerende vesten

Fotografen maken in Ochten melding van agenten van de Landelijke Eenheid bij drankhandel Fruity Line aan de Cuneraweg in Ochten. Ze dragen kogelwerende vesten. Ook een ambulance is ter plaatse. Een politiehelikopter kwam vanaf Schiphol naar Ochten.

Wat er precies is voorgevallen, is nog niet duidelijk. Een politiewoordvoerder wil daar nog niets over zeggen. Agenten onderzoeken even verderop een busje met openstaande deuren.