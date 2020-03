Geen handje schudden in de kerk en voorzichtig met de hostie

De kerkdienst ging er op zondagochtend anders aan toe dan normaal, vertelt kerkganger Anja Mooten: 'Voorafgaand zei de pastoor dat we geen hand mochten schudden maar wel innerlijk in gedachten elkaar de beste wensen mochten wensen.'

Volgens pastoor Karel Donders van de Betuwse Maria Magdalena parochie neemt de een dat heel serieus en vindt de ander het onzin. En dat blijkt. In Elst werden volgens een kerkganger de regels niet goed nageleefd. Want tijdens de dienst op zondagochtend deelde niet de pastoor de hosties uit, zoals in de maatregelen staat voorschreven, maar deed een vrijwilligers dat.

Van de Hoef: 'Ik ben het daar totaal niet mee eens. Stel je voor dat hier iemand de ziekte heeft opgelopen, en ze geven dat allemaal door met die hosties, dan moeten al die mensen gecontroleerd worden.' Tijdens de communie verliet hij dan ook vroegtijdig de dienst. 'Dit risico wordt enorm onderschat. Regels zijn regels en daar moet je je aan houden.'

Bekijk de reportage over de kerkdienst. De tekst gaat daaronder verder.

Handen wassen

Pastoor Donders vindt dat er geen reden is tot paniek: 'Je moet er gewoon goed mee omgaan. In de brief van het bisdom werd ons duidelijk verteld dat degene die de hostie aangeven de handen moeten hebben gewassen. Iedereen moet daar voorzichtig mee omgaan. Dat hebben we ook geprobeerd te doen en volgens mij is dat gelukt.'

Niet zelf het wiel uitvinden

'Ik ben heel blij met de maatregelen, want anders ga je als kerk zelf het wiel uitvinden' vervolgt de pastoor. 'Dan duurt het langer voordat je met elkaar het eens bent wat goed is.' De regels van het bisdom geven hem als pastoor vooral duidelijkheid. 'Dit doen alle kerken in Nederland en we houden ons er gewoon aan.'

'Ik wil mijn omgeving niet kwetsen'

In de kerkgemeenschap is het weigeren van een hand wel een dingetje. Kerkganger Van de Hoef: 'Ik wil de mensen in mijn omgeving niet kwetsen.' In de kerk is het geven van een hand belangrijk om de verbinding te zoeken. Zo belangrijk dat Van de Hoef eerst twijfelde of hij wel naar de dienst moest gaan. 'Ik dacht zelfs erover niet naar de mis te gaan, want je zit altijd met dezelfde mensen, en een hand weigeren is best een beetje onbeschoft,' legt hij uit. Nu er duidelijke regels zijn van het bisdom kan hij met een gerust hart een hand weigeren.

Het weigeren van een hand heeft meer impact dan de andere maatregel: het eten van een hostie uit de hand. 'Dat is sowieso ouderwets', legt kerkganger Mooten uit. 'De meeste mensen doen dat allang niet meer.'