Corona duikt op aan Gelderse grens, ziekenhuis Gorinchem op slot

In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, net over de Gelderse grens, geldt een tijdelijke opname- en bezoekersstop. Dat heeft minister Bruno Bruins van Volksgezondheid zondag bekendgemaakt op een persconferentie. Aanleiding is het coronavirus.

De maatregel volgt nadat er een vrouw een week ernstig ziek in het ziekenhuis in Gorinchem heeft gelegen. Nadat ze was overgeplaatst naar het Rotterdamse Erasmus MC bleek ze besmet met het nieuwe coronavirus. De vrouw ligt in strikte isolatie in het Rotterdamse Erasmus MC.

Patiënten gecontroleerd

Het ziekenhuis brengt volgens RIVM-directeur Jaap van Dissel nu in kaart wat de consequenties voor het ziekenhuis zijn. In die tijd zijn er geen bezoekers en nieuwe patiënten welkom. 'Patiënten die er nu liggen, worden gecontroleerd', aldus Van Dissel.

Het is nog onduidelijk waar de vrouw het virus heeft opgelopen. Het contactonderzoek loopt nog. 'Het is belangrijk om te weten of ze de besmetting in Nederland heeft opgelopen, want dat geeft inzicht in hoe de situatie in Nederland is', aldus de RIVM-directeur.

Tien besmettingen in Nederland

In totaal zijn nu tien besmettingen in ons land bekend. De besmettingen zijn in Amsterdam, de omgeving van Tilburg, Delft, Gorinchem en Coevorden.

Ziekenhuis in Tiel

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel kan nog niets zeggen over de gevolgen van de opname- en bezoekersstop in het naburige Gorinchem. 'Daarvoor is het nog te vroeg', laat een woordvoerder van het Tielse ziekenhuis weten.