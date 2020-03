Torenhoge rekening door warmtepomp: 'Het loopt de spuigaten uit'

Laura Dirksen is een van de bewoners van de Touwbaan. Ze woont in haar eentje in een appartement van zo’n 40 vierkante meter. Lekker goedkoop dacht ze. Maar ze schrok zich een hoedje: want ze kreeg een energierekening voor een zespersoonshuishouden.

De thermostaat staat meestal rond de 20 graden. De verwarming in de badkamer staat nooit aan. En de tv staat ook het grootste deel van de tijd uit. Maar toch heeft Laura Dirksen een energierekening waar je u tegen zegt.

‘Nou, ik moet 1200 euro bijbetalen’, vertelt de Harderwijkse. ‘Ik ben daar vrij snel achter gekomen. In de app zag ik dat ik een verbruik had van 220 euro, terwijl ik drie weken niet thuis was. Voor één week 220 euro, hoe kan dat? Ik dacht hier klopt iets niet.’

Zorgen

En Laura is niet de enige. Bewoners van in totaal 22 appartementen aan de Touwbaan maken zich grote zorgen. Ik zit nu op 200 euro en dat blijft stijgen’, vertelt Ven Zaal, een van de andere bewoners. ‘Dus ik houd mijn hart vast voor de afrekening van afgelopen jaar. Het loopt de spuigaten uit.’

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

En ook bewoonster Yacandra van de Poppe vindt de rekening absurd hoog. Al heeft zij wel een oplossing: ‘Nou ja, ik heb mijn pomp op de eco-stand gezet, dus ik zit nu op dit moment iets lager. Maar wel met als gevolg dat ik nu in de kou zit. Ik heb lauw water, ik douche niet warm. Ik kan het gewoon simpelweg niet betalen als ik hem voluit heb staan.’

Radar

De groep bewoners heeft hulp ingeschakeld van tv-programma Radar. En daaruit blijkt dat de warmtepompboiler volgens onafhankelijke experts niet geschikt is voor de woningen.

Maar volgens verhuurder Vandenbrink - die reageert vanaf zijn vakantieadres - ligt het aan de huurders zelf. Zij hebben volgens hem in de zomer te weinig betaald: ‘Wij raden die mensen aan om 100 euro per maand als maandbedrag te doen. Maar in de zomer hebben ze dat niet gedaan dus nu krijgen ze dus het restant erbij.’

Pompen of verzuipen

Volgens de bewoners is dat echter onzin. En daarmee staan partijen lijnrecht tegenover elkaar: ‘Als er geen oplossing komt, dan stappen we naar de rechter’, zegt Laura Dirksen. ‘Want het is pompen of verzuipen.’