Coronavirus: wanneer houd je je kind thuis van school?

In een brief aan scholen en consultatiebureaus dringt de GGD Gelderland-Midden aan op voorzichtigheid bij grieperige kinderen, nu het coronavirus ook in Nederland is aangetroffen.

'We kregen de afgelopen dagen heel veel vragen van scholen', zegt arts infectieziektenbestrijding Kirsten Wevers van de GGD Gelderland-Midden. 'Met name de vraag of kinderen die terugkomen uit een gebied waar het coronavirus heerst, zoals de gebieden in Italië, naar school mogen komen.'

Testen afnemen

Dat mag zolang ze geen klachten hebben. 'We gaan er nog steeds vanuit dat mensen die het virus bij zich dragen, het niet kunnen verspreiden als ze geen klachten hebben. Mochten mensen wel klachten krijgen én in zo'n gebied zijn geweest, dan raden we aan om contact op te nemen met de huisarts.' De huisarts en GGD bepalen vervolgens samen of een test nodig is.

Bekijk hier hoe basisscholen omgaan met het virus. De tekst gaat daaronder verder.



Kinderen die ziekjes zijn, mogen volgens de brief van de GGD niet naar school. Het RIVM adviseert mensen die in een van de gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst én luchtwegklachten hebben om thuis te blijven. Het gaat om mensen die in China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië zijn geweest.

Thuisquarantaine

Iemand die is besmet in het coronavirus maar niet al te ziek is, wordt in thuisquarantaine geplaatst. Arts Kirsten Wevers: 'Dan vragen we mensen om thuis te blijven. We beoordelen of de thuissituatie daar geschikt voor is, of iemand een eigen kamer heeft. Of we kijken of er een geschiktere locatie is als iemand heel vele huisgenoten heeft.'



De zieke persoon krijgt een mondkapje en verzoek van buitenaf is uit den boze. 'Huisgenoten mogen thuisblijven, maar ze moeten het contact beperken. Daarvoor worden extra voorzorgsmaatregelen genomen, bijvoorbeeld door elke dag het huis goed te reinigen. Met extra aandacht voor de punten die je veel vastpakt, zoals deurknoppen en lichtknopjes.' Een thuisquarantaine duurt 14 dagen.

De GGD adviseert iedereen op school om goed op de hygiëne te letten. Zo krijgen ze het advies om heel goed – zeker 10 seconden en met zeep – hun handen te wassen. 'Vooral als je in de openbare ruimte bent geweest, maar ook als je naar het toilet bent geweest of voor het eten. Dat is de basishygiëne.'

'Bij het coronavirus is het ook goed om afstand te houden van mensen die ziek zijn. En als je ziek bent, hoest en nies dan in een zakdoek of in de elleboog. Niet in de lucht, want zo verspreid je het virus', adviseert arts Wevers.

Richtlijnen volgen

OBS De Kern in Ede is een van de basisscholen die voorzorgsmaatregelen neemt om het coronavirus. 'Zeker, wij volgen de richtlijnen van het RIVM', vertelt directeur Arjan Nijland. 'Dat gaat om hand- en hoesthygiëne. Mochten kinderen ziek zijn, dan overleggen we bij twijfel met de ouders en vragen wij ze het kind ook thuis te houden.'

De school gaat maandag weer open. 'Het eerste wat we om 8 uur doen is de brief bespreken en afspreken hoe we gaan handelen de komende dagen en weken op school.' Zorgen maakt Nijland zich niet: 'Maar we zijn wel alert, nu het virus ook in Nederland is aanbeland. Dat betekent dat we scherp moeten zijn en voorzorgsmaatregelen moeten treffen.'

2 op de 100 overlijdt

Ook Wevers benadrukt dat er geen paniek nodig is. 'We hebben nu enkele gevallen in Nederland, maar het virus is nog niet wijdverspreid. Of dat in Nederland gaat gebeuren, kunnen we niet goed voorspellen.'

Wevers wijst erop dat ongeveer 2 op de 100 mensen met het coronavirus eraan overlijden. 'Dat zijn vaak de oudere en zwakkere mensen. In de meeste gevallen verloopt het virus heel mild. In die zin valt het mee, ook al klinkt het een beetje raar om dat te zeggen.'

