Vitesse brengt eerbetoon aan plotseling overleden supporter (25)

Spelers en fans van Vitesse hebben zaterdagavond rond de uitwedstrijd in Zwolle een eerbetoon gebracht aan Dennis Roosloot. De Vitesse-supporter overleed donderdag plotseling op 25-jarige leeftijd.

De man zou eigenlijk meegaan naar de uitwedstrijd in Zwolle. Zijn plek in de supportersbus werd leeg gelaten, evenals zijn stoel in het stadion. Wel lag er een sjaal, shirt en foto van de fanatieke aanhanger van de Arnhemse club.

In de 25ste minuut toonden de fans van Vitesse een groot spandoek in het uitvak, waarop 'Rust zacht Dennis' te lezen was. Datzelfde spandoek werd na de wedstrijd door de spelers omhoog gehouden.

Minuut stilte in Oosterhout

Ook voetbalclub v.v. OSC in Oosterhout staat stil bij het overlijden van Dennis. Voorafgaand aan de wedstrijd van zondagmiddag tegen SV Nijmegen wordt een minuut stilte gehouden.

De 25-jarige man was 'een actieve vrijwilliger met een groot OSC-hart', schrijft de club op zijn website. Hij stond er onder meer in de kantine en was er teamleider.