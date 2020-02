Sturing ziet weer angst en luidt noodklok: 'We moeten echt meer gaan brengen'

In een krankzinnige slotfase gaf Vitesse een 2-1 voorsprong weg en werd het zelfs 4-3 voor PEC Zwolle. Daar zat nog een penalty tegen de Arnhemmers bij. De hartslag ging flink omhoog bij trainer Edward Sturing. 'Ik vind krankzinnige slotfases nooit zo erg als je aan de goede kant zit, maar dat is nu niet het geval', stelt de trainer die een slecht Vitesse zag.

'In de eerste helft zie je nog wel dat we goed kunnen voetballen, maar je ziet ook een elftal dat snel de kluts kwijt is. Dan gaat de ploeg teruglopen en sluipt er weer angst in. En angst is een slechte raadgever, dat is in het voetbal ook zo. We moeten meer lef tonen, maar we zijn ook in balbezit heel matig. Dit roep ik inderdaad vaker, maar het is dus heel moeilijk om dit uit het team te slaan.'

'Ik dacht dat het geen penalty zou zijn'

Een cruciaal moment in de wedstrijd was de 3-2 van PEC Zwolle. Een op het oog wat makkelijk gegeven strafschop. Dat vond rechtsback Dasa in ieder geval, die de bal op zijn hand kreeg. 'De bal kwam via mijn lichaam tegen mijn hand. Volgens mij is dan de regel dat het geen penalty is. Nadat hij hem gaf was ik ook redelijk kalm. Ik dacht: de VAR kijkt er nog naar en dan wordt het geen strafschop, maar uiteindelijk geven ze hem veel te makkelijk.'

Toch weet Dasa dat Vitesse de wedstrijd daar niet op verloor. 'We waren ook echt niet goed in de tweede helft. We moeten kalmer blijven en meer verantwoordelijkheid nemen met zijn allen. Ik geloof daar wel in, de komende wedstrijden komen de resultaten wel.'

'We moeten echt beter gaan voetballen'

En dus hoopt de trainer dat de ploeg snel beter gaat spelen. De play-offs kunnen nog wel eens in gevaar gaan komen met het zware programma dat de ploeg nog heeft. De Arnhemmers treffen AZ, Ajax, Feyenoord en Utrecht nog onder meer. 'We moeten dus ook echt beter gaan spelen. We moeten meer brengen en dan niet alleen in het voetballende gedeelte, maar ook in strijd. Daar heeft dit elftal het vermogen voor, maar het moet nu wel eens gaan gebeuren.'

Uitvallen Bero

Vitesse-middenvelder Matus Bero viel al in de eerste helft uit met een blessure. Vitesse-trainer Edward Sturing verwacht dat de Slowaak wel even uit de running is. 'Het is een hamstring-blessure. Het is wel een aderlating dat hij nu wegvalt.'