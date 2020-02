Vitesse na krankzinnige slotfase onderuit tegen PEC Zwolle

Vitesse begon niet goed aan het duel in Zwolle. De Arnhemmers hadden binnen vijf minuten de eerste tegentreffer al om de oren, toen Gustavo Hamer vrij mocht uithalen: 1-0.

Maar de Arnhemmers herstelden razendsnel. In de eerstvolgende aanval was het uiteindelijk Tim Matavz die de bal in de verre hoek raak schoof, zo was het binnen no-time 1-1. Daarna viel de wedstrijd juist weer even stil.

Na ongeveer 25 minuten voetballen was er weer een tegenslag voor Vitesse. Matus Bero ging op de grond zitten en gaf aan niet meer verder te kunnen. Hij werd vervangen door Riechedly Bazoer.

De voorsprong

Daarna werd Vitesse beter. Tim Matavz was zorgde bijna voor de voorsprong met een kopal, maar die werd gered. Een schot van Linssen volgde vlot daarna, maar die bal ging over. Uiteindelijk was het schot van Oussama Tannane wel raak, hij joeg de bal de kruising in: 1-2. Met die stand gingen beide ploegen ook rusten.

Na rust was Vitesse eigenlijk niet heel gevaarlijk meer. Een schot van Tannane in het zijnet was het grootste gevaar. Aan de andere kant kreeg Zwolle wel meer kansen en ging de bal er een kwartier voor tijd ook daadwerkelijk in. Kenneth Paal schoot de 2-2 tegen de touwen. Een verdiende goal van de Zwollenaren.

Krankzinnige slotfase

Omdat Reza Ghoochannejhad in de slotfase een penalty scoorde, na een handsbal van Dasa leek Vitesse de wedstrijd te verliezen. Maar nog voor tijd schoot Tannane een vrije trap binnen: 3-3. Een punt leek gered, maar in deze krankzinnige slotfase ging alles mis. Het was Clement die nog de 4-3 maakte.