Negentig oud-studenten op podium in Wageningen voor lustrumconcert

Maar liefst negentig leden telt het jubileumorkest. Eens in de vijf jaar komt de groep afgestudeerden samen, en dan passen ze nog maar net op het podium.

Bekijk het orkest in actie. De tekst gaat hieronder verder



Violist Sijmen Schoustra, lid tussen 1997 en 2001, is samen trombonist Alie Stegeman (2008 tot 2015) oud-lid. Stegeman: 'Ik ben in 2015 gestopt bij dit orkest. Voor een studentenorkest is dat natuurlijk heel lang geleden.' Haar broertje studeert nog en zit bij het huidige orkest. Vanavond speelt hij al mee met het lustrumconcert. 'Omdat er te weinig slagwerkers waren, lacht Stegeman.

Ook is er een oud-violist die nu trompet speelt. 'Sommige van ons spelen nog en voor anderen is het alweer even geleden,' legt Schoustra uit. Na een ochtend repeteren moet het weer klinken als vanouds. Volgens dirigent Jean Pierre Gabriël gaat dat helemaal lukken. 'Iedereen heeft de stukken thuisgestuurd gekregen, en het zijn bekende stukken die vaker terugkomen.'

Zoekplaatje: een blokfluit en een accordeon

Iedereen die een instrument bespeelt is welkom. En dat is best bijzonder, want wie goed kijkt en luistert ziet ook een blokfluit en een accordeon. Dat is best bijzonder want doorgaans kom je deze instrumenten niet tegen in een harmonieorkest.

De aanwas bij het huidige studentenorkest is groot. De nieuwe leden studeren over een paar jaar ook weer af. Bij het 40-jarig jubileum is het dan ook maar de vraag of iedereen nog op het podium past. Al heeft Gabriël een nieuwe locatie op het oog: 'Als het niet past, gaan we naar het oude voetbalstadion van FC Wageningen. Dat staat toch leeg.'