Vitesse-aanwinst Tronstad geniet in Nederland: 'Hier regent en waait het ook altijd'

Hij had niet lang nodig om zich aan te passen in Nederland. De Noor wist zich al vrij snel in de basis te knokken bij Vitesse. Logisch, vindt trainer Edward Sturing.

'Ik vind het een hele goede aankoop. Aan deze jongen gaat Vitesse veel plezier beleven. Tronstad is vast aan de bal, heeft een goede techniek, kan snel handelen en is een echte verbindingsspeler. Het is een rustige jongen die hard werkt. Hij wil zichzelf graag ontwikkelen. Dit zijn nou jongens waar ik graag mee werk', stelt de trainer.

Binnen een maand een vaste waarde worden in het team, meestal gaat dat niet zo snel. Maar de Noor voelt zich snel thuis en dat heeft hem wel geholpen.

'Ik heb me heel snel aangepast aan het team en de stad. Ik heb ook snel een appartement gevonden en volgens mij is Arnhem een fijne stad. Daarnaast kun je Nederland wel vergelijken met Noorwegen. Het regent altijd en het is winderig', vertelt Tronstad.

'Natuurlijk heb ik ambities'

Maar als het aan de 24-jarige middenvelder zelf ligt, is Nederland slechts een tussenstop. 'Natuurlijk heb ik ambities. Ik wil zo ver mogelijk komen. Bij Vitesse kan ik mezelf ontwikkelen en verder komen. Maar eerst wil ik hier met de club Europa in en wat bereiken. Daarna zien we wel weer verder.'

Vitesse staat momenteel zevende in de eredivisie, een plek die recht geeft op het spelen van play-offs om Europees voetbal. De Arnhemmers gingen zaterdagavond na een bizarre slotfase onderuit in Zwolle: 4-3.

