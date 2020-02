Kamervragen over toestand rond Achterhoekse ziekenhuizen

De SP en CDA willen van minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport (VWS) meer weten over de oplopende spanning tussen de ziekenhuizen in Winterswijk en Doetinchem. Het getouwtrek tussen medisch specialisten van beide ziekenhuizen is een risico voor medische zorg in de Achterhoek, stellen de partijen.

De SP en CDA stellen vragen naar aanleiding van een open brief die de stichting Behoud SKB begin februari stuurde aan de raad van toezicht van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Daarin schrijft de stichting dat het vertrouwen in de samenwerking met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem verder is gedaald



De partijen willen dat de minister een onderzoeker aanstelt die in opdracht van het ministerie analyseert wat de actuele stand van zaken is, welke besluiten over de toekomst door wie genomen zijn en op basis van welke argumentatie dat gebeurde.



De minister moet ook laten weten of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) al een analyse heeft gemaakt van de situatie na het gedwongen vertrek van de voorzitter van de raad van bestuur van koepelorganisatie Santiz. Vrijdag werd bekend dat Rolf de Folter de nieuwe interim-voorzitter is.

De partijen willen verder weten of eerdere besluiten over nieuwbouw in Doetinchem en sluiting van afdelingen in Winterswijk, strijdig zijn met fusievoorwaarden.

