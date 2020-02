Kimberley Bos vijftiende op WK skeleton

Kimberley Bos is als vijftiende geëindigd op het WK skeleton in het Duitse Altenberg. De 26-jarige Edese stond vrijdag na de eerste twee runs zestiende en wist zich zaterdag in de laatste twee runs één positie te verbeteren.

Bos, die pas net is hersteld van een spierscheuring in haar bovenbeen, zette in de derde run de elfde tijd neer op haar buikslee en noteerde in de vierde run de veertiende tijd.

Ze gaf na vier runs bijna 5 seconden toe op de Duitse Tina Hermann, die haar wereldtitel prolongeerde. Hermann klokte in de vierde run een baanrecord van 57,77, waarmee ze de Zwitserse Marina Gilardoni alsnog van de eerste plaats stootte.

Dubbel gevoel

Bos kijkt met een dubbel gevoel terug op de slotdag. 'Ik heb er toch een beetje gemengde gevoelens aan over gehouden', zegt ze op haar website. In beide afdalingen had ze, net als veel anderen, opnieuw wat problemen in de kreisel.

'Er zitten nog een aantal verbeterpunten in, maar de vooruitgang ten opzichte van voorgaande jaren is zeker zichtbaar. Al met al ben ik ook zeker tevreden. Ik ga met een goed gevoel richting komend seizoen.'

Bos was in 2018 de eerste Nederlandse skeletonster op de Winterspelen. Ze eindigde in Pyeongchang als achtste.

