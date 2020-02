'Iedere dag pijn en jeuk is vreselijk', Wendy start actie voor vlinderkinderen

De inwoonster van De Horst bij Groesbeek is zelf moeder van Yade. 'Mijn dochtertje heeft de ernstige huidziekte Epidermolysis Bullosa. Ze noemen haar ook wel een vlinderkindje. Bij haar ontstaan wonden en blaren op haar lichaam door wrijving. En ze mag zich eigenlijk nergens aan stoten. De blaren zitten ook van binnen, ook in haar mond. Dus met voeding is het ook opletten', legt ze uit.

Naamsbekendheid

'De campagne houdt in dat je je kleding Inside Out draagt, dus binnenstebuiten. Want bij vlinderkinderen kunnen de naden van kleren al wonden veroorzaken. Er is meer onderzoek nodig naar deze ziekte. Donaties zijn mooi, maar we willen vooral naamsbekendheid. Want het is vreselijk om iedere dag met pijn en jeuk te moeten leven.'

Aline is ook moeder van een vlinderkind. Foto: Omroep Gelderland

Aan de campagne hebben al diverse bekende Nederlanders meegedaan, zoals Jochem van Gelder, Jan de Hoop, het Feestteam, Cas Jansen, de voetballers van NEC en trainer Arno Arts.



Rens van Eijden en Bart van Rooij van NEC