Eindelijk weer een verjaardag, mét gratis taart

'Als je maar een kaar in de vier jaar echt jarig bent, dan moet het ook goed gevierd worden', zegt Ronny van der Horst van de bakkerij. 'Daar hebben we wel een cadeautje voor over.'

Veel aanmeldingen

Maar liefst 29 mensen meldden zich aan voor een gratis taart. En dat is best veel, want er wonen maar 26 mensen in de gemeente Nunspeet die vandaag hun verjaardag vieren. Een paar klanten komen dan ook van over de gemeentegrens voor de verjaardagstaart.

Mensen moeten zich wel legitimeren om de lekkernij mee te kunnen nemen. 'Ik ben 13', zegt een jarige mevrouw op de vraag wat haar leeftijd is. De officiële leeftijd ligt uiteraard hoger: vier keer 13 maakt 52 jaar.

Kerkkrantje als bewijs

Een andere mevrouw wil juist haar jarige buurvrouw verwennen met de cheesecake. Als bewijs heeft ze het kerkkrantje meegenomen. 'Ze is 76 jaar. Dus die ga ik straks verrassen.'

