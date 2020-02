Sloopkogel in uitgaanscentrum Harders Plaza in Harderwijk

Het was al een tijdje over en uit voor uitgaansgelegenheid Harders Plaza in Harderwijk, maar nu gaat het pand ook tegen de vlakte. De sloopkogel heeft al een deel van het gebouw afgebroken.

Er wordt druk gewerkt aan het neerhalen van het pand. Zo nu en dan klinkt er een knal. Het zijn een aantal stenen en puingruis wat de grond raakt. Aan de zijkant, wat vroeger een grote finishvlag was, is nu een gapend gat. Binnen is het gebouw al gestript. Her en der liggen stapels puin.

25 augustus 2018 was de laatste avond in het uitgaansgedeelte van het pand. Tot 4 augustus 2019 was het nog mogelijk om er te karten, maar dat is nu ook gestopt. Sinds die tijd staat 'De Harder' leeg, wachtend om gesloopt te worden.

Voor het uitgaanscomplex komt een themacentrum terug met winkels en horeca. Naast het pand is nu een tijdelijke vestiging van de Dirk van den Broek en een nieuwe vestiging van McDonalds. Ook staan er inmiddels nieuwe appartementen.



Omroep Gelderland hoort graag jouw anekdotes van Harders Plaza. Neem contact met ons op via het contactformulier!

Bekende artiesten

Harders Plaza was echt een begrip in de uitgaanswereld. Vanuit heel het land en ook vanuit Duitsland en België kwamen feestgangers naar Harderwijk. Ook bekende artiesten, zoals Shaggy, T-Spoon, Snap! en 2 Brothers on the 4th floor wisten Harderwijk te vinden.

Behalve een uitgaanscentrum en een kartbaan, zaten er ook nog een sportcentrum met squashbanen en een eventcentrum in het gigantische complex aan de Flevoweg.

Zie ook: