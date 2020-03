Vader en zoon radeloos na diefstal draaimolen: 'Voelt als een steek in het hart'

'Het voelt als een grote steek in het hart', zegt zoon Reindert Sala. 'Vooral mijn vader vindt het heel erg. Hij heeft er zijn hele leven aan gewerkt en dat doet gewoon heel veel zeer', zegt Sala.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De draaimolen werd gestolen vanaf de Transportweg op het industrieterrein in het dorp. De attractie stond op een twaalf meter lange trailer, waarmee de draaimolen werd vervoerd.

'Alleen nog een kaartje'

De diefstal vond eind januari al plaats, maar vader en zoon kwamen er afgelopen week pas achter. 'Mijn vader was telefonisch slecht bereikbaar door psychische problemen', vertelt Reindert. 'Toen ik contact op nam kwamen we erachter dat de draaimolen weg was. Het enige dat we nog hebben is een kaartje dat we uitdelen aan de kassa en voor de rest helemaal niks meer.'

Aangifte doen

Reindert weet niet beter of de draaimolen was in het bezit van zijn vader. Van kinds af aan mocht hij al mee en toerden ze door het hele land. 'De draaimolen is nagebouwd en lijkt op een houten draaimolen. Dat hij van aluminium is en het tweekleurige zeil, dat valt gewoon op. Dat zou iemand moeten kunnen herkennen', denkt Reindert.

De familie gaat nog aangifte doen bij de politie en hoopt dat iemand de diefstal van eind januari heeft opgemerkt. 'We beginnen weer van onder af aan', zegt Sala. 'We zullen alles aanpakken en keihard werken om weer aan de gang te kunnen.'