Wielrenners Bouwman en Kelderman nog in onzekerheid over quarantaine vanwege coronavirus

Koen Bouwman en Wilco Kelderman weten nog niet of ze naar huis mogen. Ze zitten vast in een hotel in Abu Dhabi vanwege het coronavirus.

Omdat twee Italiaanse stafleden van een wielerploeg besmet bleken te zijn, is de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten stilgelegd en moesten de renners en teamleden van de wielerploegen in hun hotel blijven. Inmiddels zijn er 167 tests afgenomen door het ministerie van Volksgezondheid aldaar. Er is geen verdere besmetting vastgesteld, maar iedereen moet nog in quarantaine blijven, omdat er nog meer resultaten duidelijk moeten worden.

Koen Bouwman uit Ulft en Barnevelder Wilco Kelderman (foto) zouden in het slechtste geval twee weken in quarantaine moeten blijven. Dat verstoort hun verdere plannen ook, want ze zouden in maart ook starten in etappewedstrijden. Al is het nog maar de vraag of die wel door zullen gaan vanwege het coronavirus.