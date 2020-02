Overlast van hangjeugd? Kijk hier hoeveel meldingen er in jouw gemeente zijn

Jongeren die voor een supermarkt rondhangen, herrie maken of afval op straat gooien. De meeste overlast van hangjeugd in Gelderland werd vorig jaar gemeld in de gemeente Culemborg. In Bronckhorst werd de minste overlast ervaren. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

Culemborg gaat aan kop in onze provincie met 7,9 meldingen per duizend inwoners. De gemeente in Rivierenland wordt op de voet gevolgd door Druten, Zutphen, Tiel en Oldebroek.

In Bronckhorst werden slechts 1,8 meldingen per duizend inwoners gedaan. In heel Gelderland werd 8.299 keer een melding gemaakt van overlast door hangjeugd.

In onderstaand kaartje is te zien hoeveel meldingen van overlast door hangjongeren zijn geregistreerd per duizend inwoners.

Bereidwillige burgers

De politie maakt melding van overlast door jongeren als zij van buurtbewoners een klacht krijgt over hangjeugd, of geluidsoverlast door jongeren. Hoeveel jeugdoverlast er gemeld wordt, hangt daarom ook af van hoe bereidwillig burgers zijn om dit soort overlast bij de politie te melden.

Zwaardere vergrijpen als vandalisme en mishandeling zijn niet in deze cijfers meegeteld.

Gestegen

De cijfers in 2019 zijn iets gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In de periode van 2014 tot en met 2017 lagen de cijfers nog een stuk hoger, met tussen de 9.400 en 9.900 meldingen in de hele provincie.

