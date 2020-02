De Graafschap wil nu 'jacht maken op Henk en zijn mannen'

'Als we promoveren is het goed, maar je wil natuurlijk die titel', sprak de gevierde man vrijdagavond op De Vijverberg. Seuntjens scoorde de eerste en de laatste goal van De Graafschap en was zo weer goud waard op weg naar het grote doel dit seizoen.

Uitbundig feest

'Het is altijd goed en ook leuk om weer nieuwe doelen te stellen', vulde trainer Mike Snoei aan na de 5-1 overwinning die voor veel uitbundigheid zorgde in Doetinchem. 'Dit is een prijsje voor tussendoor. Een bevestiging dat we goed bezig zijn. Dat is belangrijk in een seizoen. We pakken nu 22 punten uit acht wedstrijden. Ik gun dit iedereen bij de club echt, maar behalve Volendam van ons af houden willen we nu door.'

Uitdaging

Daarmee doelt Snoei op rechtstreekse promotie en het allerliefst de titel. 'We willen jacht maken op Henk en zijn mannen', draait de Didammer er niet omheen. 'Ook Cambuur heeft een hartstikke leuke en goede ploeg, dus dat is een enorme uitdaging. Na afloop in de kleedkamer werd dat ook meteen geroepen. Heel spontaan, maar het wordt wel direct ter sprake gebracht.'

De Graafschap blijft door de ruime overwinning op Jong AZ in het spoor van de Friezen. Het verschil is vier punten. Beide clubs treffen elkaar nog in Leeuwarden. De Graafschap speelt ook nog tegen Excelsior, NAC en volgende week Go Ahead Eagles.

De eerste helft, met mooie goals, zal De Graafschap extra vertrouwen geven. 'De wedstrijd was inderdaad voor het eerst dit seizoen al voor rust beslist', bevestigde Seuntjens. 'We waren getergd. Iedereen dacht dit pakken ze ons niet af. Ze mogen er niet eens aan ruiken.'