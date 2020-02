Wolters haalt zijn gram bij NEC, maar is wat stiller dan normaal

Toen de wedstrijd volledig op slot zat en NEC met 1-0 achter stond, kwam de linksbuiten als invaller in de ploeg. 'Ja, je had het gevoel dat het onmogelijk was qua dribbelen en een actie maken met de bal. Maar ik pakte de bal goed af, gaf hem goed voor en zag Zian Flemming lopen. Maar het was een lastige wedstrijd, ja. Er wordt dan echt strijd van je gevraagd, bikkelen.'

Wolters is in de hiërarchie flink gezakt, want Ole Romeny en Ayman Sellouf kregen de voorkeur op links. 'Soms denk je dat je de kans krijgt, maar dat gebeurt dan toch niet. Dan moet ik het maar laten zien in de minuten die ik krijg. Nu een assist en vorige week tegen Go Ahead ook. Als ik geen kans krijg, ga ik niet met de kont in de krib. Dat heeft geen zin. Ik schik met in hetgeen er van mij wordt gevraagd.'

De vleugelspits heeft het niet gemakkelijk gehad. 'Het is een zware periode voor mij geweest. Rond de winterstop was het wel weg of niet weg. Er was interesse, maar er waren wat dingetjes. Het heeft allemaal niet meegezeten. Uiteindelijk ben ik gebleven en moet ik met deze situatie omgaan. Ik doe gewoon mijn ding, ik ben misschien wat stiller dan normaal.'

Puntje koesteren

Trainer François Gesthuizen kon wel leven met het gelijkspel. 'Ja, ik denk er voor ons niet meer inzat. We begonnen goed en hadden een voorsprong moeten nemen, maar daarna hadden we problemen. We kwamen heel laag te spelen en waren de bal te snel kwijt en hadden zij kunnen scoren. Al met al een puntje dat we moeten koesteren. Met deze jeugdige ploeg, met drie A-junioren, is dat zo. Want na de 1-1 moet je aanvoelen dat een punt het maximale is. Het is heel duidelijk dat dit voor ons even het maximale is. We krijgen later ook teams die lager staan, dan moeten we punten kunnen halen. Het zou te zot zijn om te zeggen dat we nu van NAC hadden moeten winnen. Dat blijft een goede ploeg, dus een puntje is dan prima.'