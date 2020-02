Carnavalswagens na bloed, zweet en tranen gesloopt

Het geluid van boormachines, hamerslagen en knappende ballonnen galmt door de loods. Na dagenlang feesten is er werk aan de winkel voor de bouwers van een tiental carnavalswagens die staan geparkeerd in de hal van een voormalig bouwbedrijf.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Slopen gaat sneller dan bouwen

'Het afbreken gaat een stuk sneller dat opbouwen', zegt Twan Koopmans. Met zijn carnavalsgroep de Arabieren sloopt hij hun seventies discowagen. 'Het is wel jammer, maar het hoort erbij.'

Naast de loods staan twee containers: een voor hout en een voor restafval. 'Sommige groepen halen de wagen heel zorgvuldig uit elkaar zodat ze de materialen kunnen hergebruiken', aldus Koopmans. 'Bij ons gaat alles de containers in. Zo stevig was het niet. De helft is al verloren gegaan toen we naar de optocht reden. Toen regende het flink.'

Geheime biervoorraad

Tijdens de sloop komt ook een geheime biervoorraad tevoorschijn. Koopmans: 'Er mag eigenlijk niet gedronken worden tijdens de optocht. We hebben de meeste flessen en blikjes afgetaped zodat het niet op drank lijkt.'

De leeggedronken exemplaren verdwijnen in vuilniszakken. 'Na de optocht zijn we meteen de kroeg ingedoken, dus we hadden geen tijd om het op te ruimen. Nee, het ruikt hier niet al te fris meer.'

De carnavalsgroep kijkt terug op een geslaagd carnavalsjaar. 'Het was fantastisch. Het was even spannend of de optocht zou doorgaan vanwege het slechte weer. Het werd iets uitgesteld, maar uiteindelijk scheen de zon. Het was echt top.'