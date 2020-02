Geen plastic rietjes meer; uitzondering voor mensen met beperking

Een verbod op plastic rietjes is een ramp voor sommige fysiek beperkte mensen. Zij kunnen niet zonder. Voor hen is er goed nieuws: een woordvoerder van het Europees Parlement zegt dat voor medische noodzaak de rietjes gewoon beschikbaar blijven. Toch is niet iedereen hier gelukkig mee.

EU-woordvoerder in Brussel Koen Blankenstijn nam contact op met Omroep Gelderland om te benadrukken dat in het aankomende verbod op de rietjes expliciet is opgenomen dat voor mensen met een beperking het hulpmiddel toegankelijk moet blijven.

Kamervragen, Europese vragen

Hij vertelt er wel bij dat het aan de EU-lidstaten zelf is om hiervoor te zorgen. Naar aanleiding van dit verhaal over de gevolgen van een verbod voor gehandicapte Gelderlanders, werden Kamervragen gesteld. In het Europees Parlement werden eveneens zorgen geuit.

Een uitzondering voor mensen met een beperking is volgens Margriet van Kampenhout van Ieder(in) niet de oplossing. 'Dan worden we weer beperkt', stelt zij. Ieder(in) is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

'Zelf kunnen kopen'

Van Kampenhout: 'Doordat ik korte armen heb die ik nauwelijks omhoog kan brengen, heb ik een buigzaam rietje nodig om uit te drinken. Plastic werkt voor mij het best. Ik wil dat gewoon in de winkel kunnen blijven kopen en niet via een zorgconstructie.'

Nina Zwiers uit Doesburg gebruikt de rietjes ook, en zij denkt er hetzelfde over: 'Dan bepaalt iemand anders of ik wel beperkt genoeg ben en zo ja, hoeveel rietjes ik iedere week mag.'

Hoe? Onduidelijk

Hoe individuele lidstaten het Brusselse verbod straks gaan vormgeven in hun eigen wetgeving is de vraag. Eerst moet het plastic rietjesverbod nog ingevoerd worden per 2021.

