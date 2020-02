Matig NEC speelt in eigen Goffert gelijk tegen NAC

De wedstrijd stond in het teken van de terugkeer van Peter Hyballa, die in 2017 werd ontslagen bij NEC. Als trainer van NAC aasde de flamboyante Duitser op revanche.

NEC had de eerste grote kans. Na goed werk van Jonathan Okita schoot Jellert Van Landschoot in kansrijke positie naast. Maar NAC was de betere ploeg en had via Stokkers en El Allouchi mogelijkheden om de score te openen. NEC stond volledig onder druk en was aan de bal armoedig. Vlak voor rust had Okita wel een kans, maar hij schoot tegen doelman Olij aan.

Doelpunt NAC

Na rust was NEC veel scherper. Zian Flemming was dichtbij de openingstreffer. Maar NAC kwam op 0-1 via Verschueren, waarbij doelman Mattijs Branderhorst er niet best uitzag.

Daarna was NEC het weer even helemaal kwijt. Het werd toch gelijk, toen Zian Flemming een voorzet van Randy Wolters afrondde. NEC leefde weer op en NAC had het lastiger. Maar in de slotfase misten de gasten nog twee opgelegde kansen. Al met al bracht NEC toch te weinig om aanspraak te maken op meer dan een puntje.