Marijke droomt van Olympische Spelen, maar met corona heeft ze er een nieuwe tegenstander bij

Om dat te bereiken, moet er nog heel wat (in positieve zin) gebeuren tijdens de komende toernooien. Er zijn voor Marijke daarbij nog veel punten te verdienen, maar de vraag is of deze toernooien wel doorgaan. Eind april staat een belangrijk evenement gepland in Noord-Italië. Inderdaad, coronagebied.

'Het zorgt voor veel gedoe', erkent Marijke. 'We weten niet waar we aan toe zijn. Daar heeft iedere sporter last van. Ik hoor zelfs verhalen dat de Spelen niet dit, maar volgend jaar worden gehouden vanwege het coronavirus.'

Foto: Omroep Gelderland

Zo heeft de Achterhoekse atlete er dus een nieuwe tegenstander bij gekregen. Een tegenstander waar niemand enige vat op heeft. 'Het is te hopen dat het allemaal goed uitpakt. Eigenlijk is er niets zinnigs over te zeggen. Lastig is het wel.'

Er staan overigens meer (sport)evenementen op de tocht die de komende tijd op de agenda staan.

