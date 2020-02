Paardenbezitters extra alert om uitbraak rhinovirus: 'Je paard verliezen wil je nooit'

'Ik moet goed opletten, want ik wil niet dat m'n paard ziek wordt, of de andere paarden in de stal', zegt paardeneigenaar Tamara Smit. Ze werkt op het Hippisch Centrum in Groesbeek, waar maatregelen zijn genomen uit angst dat het virus toeslaat.

Van paard tot paard

'Altijd schone kleren aan op de manege, helemaal als je van een ander bedrijf komt', stelt Jolien van Ballegooijen, van het Hippisch Centrum. 'Maar dat doen we eigenlijk altijd al.'

De amazone weet namelijk dat het virus tijdens de herfst- en wintermaanden vaker voorkomt. 'Het gaat van paard tot paard. Maar het kan ook van mens op paard worden overgedragen. Dat is een hele korte periode; het virus is dan binnen een kwartier of twintig minuten dood.'

Zeldzame variant

Het rhinopneumonievirus komt vrij veel voor, maar de neurologische variant waarvan nu sprake is, is zeldzaam. Die variant is vaak voor het eerst zichtbaar door een slappe staart en verstoring van het evenwicht. Bij ernstigere verlamming kunnen de achter- en voorbenen worden aangetast. Euthanasie is dan de enige oplossing.

'Geen enkel paard met zo'n neurologische vorm komt daar goed uit', weet Van Ballegooien. 'Het is de meest ernstige variant van de drie. Ze kunnen ook een verkoudheid krijgen, of hun veulen verliezen. Dat is vervelend. Maar bij deze neurologische variant kun je je paard verliezen. Dat is wat je nooit wilt.'

In welke stal het rhinovirus is uitgebroken is niet bekend. Andere paarden in de betreffende, onbekende stal zijn niet verlamd. Deze paarden mogen de komende weken niet van het terrein af. Ook mogen er geen andere paarden naar het terrein toe.