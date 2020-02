Sturing kampt bij Vitesse nog altijd met erfenis Slutskiy

Vitesse is al maanden bezig een omslag te maken in het voetbal, maar dat gaat mondjesmaat. Doel is tegenstanders af te jagen en dominant te zijn. 'We spelen vaak te ver uit elkaar', ziet trainer Sturing.

door Richard van der Made

Vitesse is bijna het hele seizoen al te vinden in de subtop van de eredivisie. Even stond de ploeg van toen nog Leonid Slutskiy zelfs bovenaan de ranglijst, maar de verhoudingen zijn inmiddels al een tijdje duidelijk. Vitesse geldt ook dit seizoen weer als een degelijke subtopper met veel wisselvalligheid. De club uit Arnhem is al jaren te goed voor de middenmoot en te matig voor de echte Nederlandse top.

Andere koers

De resultaten gaan ook deze jaargang weer op en af. Onder Slutskiy maar ook na het vertrek van de Rus met Edward Sturing aan het roer. De clubicoon uit Eerbeek vaart wel een andere koers en wil Vitesse, net als zijn huidige assistent Joseph Oosting, op de helft van de tegenstander zien met attractief voetbal. Vooruit verdedigen met pressie en een verzorgd positiespel met veel beweging zijn belangrijke elementen in de visie van het duo.

Erfenis

Makkelijk gaat dat deze keer echter niet. De omslag van risicoloos countervoetbal naar een meer gewaagde aanvallende speelstijl, is zonder een gedegen voorbereiding lopende een seizoen nauwelijks te realiseren. Sturing waarschuwde daar al voor toen hij het stokje overnam. Het is de erfenis van Slutskiy waar het huidige Vitesse mee kampt. Voor een compleet nieuw concept is tijd nodig en die heeft Sturing niet. Tegenstanders profiteren van de twijfel in het team en het gebrek aan vastigheden en vertrouwen.

Heerenveen kwam onlangs uit het niets terug, een zwak PSV had vorige week maar weinig tijd nodig om te profiteren en ook in de uitwedstrijden tegen ADO Den Haag en FC Groningen was Vitesse veel te weinig dominant. 'Maar tegen Groningen brachten we in de energie veel te weinig. Als je dat morgen tegen PEC weer doet, heb je opnieuw een groot probleem.'

Angst

Sturing vertelde dat donderdag op de training de nadruk lag op een euvel dat voorlopig niet is uit te bannen bij Vitesse. 'Zo snel mogelijk het speelveld weer klein vooruit maken', doceert de trainer. 'Dichtbij elkaar spelen en de ruimtes niet te groot laten worden. Dat zie je bij ons helaas heel vaak. En ja, dat is voor een deel angst.'

'We spelen te ver uit elkaar. Als één linie in het elftal besluit vooruit te verdedigen en een andere linie doet dat niet, heb je een probleem. Maar we blijven doorgaan om daarin stappen te maken. Het eerste half uur tegen Heerenveen was heel goed, maar het is lastig dat veel langer te doen', weet Sturing.

De nederlaag tegen PSV, die gepaard ging met cruciale VAR momenten, hakte er behoorlijk in bij Vitesse. 'Daar hebben we wel een knakje van gekregen. Maar verliezen hoort bij sport. We gaan weer verder want elke week wacht er weer wat nieuws en daar moet je klaar voor zijn.'

Linssen

Een meevaller voor Vitesse is dat aanvoerder Bryan Linssen speelklaar is voor PEC Zwolle. 'Dat ziet er gelukkig goed uit', zag ook Sturing. 'Ik ga er vanuit dat hij speelt. Bryan heeft bijna niks gemist en dan valt het wel mee als je een paar trainingen hebt gemist.'