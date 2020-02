Overbetuwe zet vogels en vleermuizen in tegen processierups

Overbetuwe zet dit jaar koolmezen, vleermuizen, kevers en wespen in tegen de eikenprocessierups. Om de natuurlijke vijanden van de jeukrups aan te trekken, hangt de gemeente in het voorjaar tachtig nestkasten op en experimenteert ze met biologische bermbegroeiing.

Net als veel andere Nederlandse gemeenten had Overbetuwe de afgelopen tijd veel last van het beestje: in 650 van de bijna 3700 eikenbomen zaten vorig jaar processierupsen. Door de inzet van bestrijdingsmiddelen waren dat er wel een stuk minder dan in 2018, maar voor Overbetuwe is het niet genoeg.

Mes snijdt aan twee kanten

Daarom zet de gemeente dit jaar natuurlijke vijanden in, zoals de koolmees, de vleermuis, kevers en sluipwespen. Om de dieren te lokken, hangt de gemeente in het voorjaar veertig nestkasten op in Heteren en veertig in Hemmen.

Daarmee steunt ze ook nog een goed doel: de vogelhuisjes zijn gemaakt bij zorgorganisatie Driestroom door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kevers en vleermuizen

Daarnaast experimenteert Overbetuwe in bermen langs de Steenovenlaan in Heteren met een biologisch bloembollenmengsel. Dat moet kevers aantrekken, die op hun beurt weer vogels en vleermuizen naar Overbetuwe zullen lokken.

De gemeente controleert hoe effectief de nieuwe maatregelen zijn, zodat het rupsenbeleid de volgende jaren verder aangescherpt kan worden.