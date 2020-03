Lentekriebels bij oldtimerbezitters: 'Altijd leuk om er weer mee op pad te gaan'

'Het is natuurlijk nog niet echt lekker weer, maar dit is wel een moment waarop we in gedachten al bij de tochten zitten die we het komende seizoen zullen maken', zegt voorzitter De Gooijer.

En omdat je het mooie weer misschien ook een beetje moet afdwingen, haalt hij één van zijn favoriete bolides gelijk van stal om een ritje te maken. 'Heeft toch een tijd binnen gestaan. Altijd leuk om daar weer mee op pad te gaan', zegt hij over zijn Cadillac uit 1959.

Auto's in overgangsregeling 'mogen' weer

Behalve het begin van de lente is er nog een andere reden waardoor je nu opeens weer meer klassiekers op de weg zal zien. Zo moeten oldtimers en youngtimers die in een speciale overgangsregeling vallen, in de maanden december, januari en februari op privéterrein staan en mogen ze niet de weg op. Dat levert de bezitters een belastingvoordeel op.

Foto: Omroep Gelderland

Maar vanaf 1 maart gaan de 'poorten weer open' en kunnen de auto's weer uit de schuur gehaald worden. 'Er zijn zeker liefhebbers bij die dan gelijk weer de weg op gaan', weet De Gooijer.

De liefhebber zal er zondag - bij enigszins goed weer - er misschien wel even op uit trekken, maar het duurt nog even voordat we weer hele colonnes oldtimers tegen gaan komen. 'Wij hebben begin april onze eerste gezamenlijk rit met de TAC, en dan volgen in de zomermaanden nog wat mooie ritten.'