Politiek wil niet opdraaien voor bodemverontreiniging Arnhem

De partijen stellen hun vragen na berichtgeving van Omroep Gelderland dat er 'asbestverdacht materiaal' is gevonden. Ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP) stuitte hierop bij graafwerkzaamheden. Onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk om asbest gaat. De werkzaamheden zijn stilgelegd, het gebied is afgezet.

Risico's voor Stadsblokken-Meinerswijk?

De vragenstellers willen meer duidelijkheid over de aard en omvang van de mogelijke vervuiling. Ook willen zij weten of de grond eerder onderzocht is, en wat dit betekent voor risico's op bodemverontreiniging in de rest van Stadsblokken-Meinerswijk.

De partijen verwijzen naar eerdere berichten van het college over de kosten van bodemsanering: die zijn voor KWP. Zij willen bevestiging van wethouder Roeland van der Zee dat dit inderdaad het geval is.

Gevaar en waarborg

Ook willen zij dat cultuur- en natuurontwikkeling in de stadsblokken gewaarborgd blijft als KWP de dure sanering moet bekostigen, en de sanering daar dus niet ten koste van gaat. Verder vragen zij naar het mogelijke gevaar voor dieren.

KWP laat weten dat de situatie 'onder controle' is. 'We gaan alles oplossen via wet- en regelgeving', laat een woordvoerder weten. Wie er daarbij verantwoordelijk is voor de kosten, daar gaat het bedrijf niet op in.

