Ambulancemedewerker: 'Corona eng? Wij werken altijd tussen de virussen, hoor!'

'Voor gezonde mensen is corona niet anders dan een gewoon griepvirus', relativeert Van den Berg. Zorgprofessionals werken dagelijks met virussen. Corona is in hun ogen niets bijzonders. 'Als ambulancepersoneel gaan wij niet anders om met patiënten die besmet zijn met coronavirus. We zorgen voor goede persoonlijke beschermingsmiddelen'. Geroutineerd grijpt Peter in de kastjes en laatjes van de ambulance: 'Mondkapjes, overjassen, handschoenen en desinfecterende zeep zitten standaard in de wagen maar daar is niets bijgekomen sinds het coronavirus is opgedoken.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.



'Ik snap wel dat mensen wat ongerust zijn, maar dat is eigenlijk niet zo nodig', vindt Peter. 'Ik maak me eigenlijk niet zo snel zorgen over een corona-uitbraak. Want je kunt besmet raken met het virus, maar dat betekent niet dat je ziek hoeft te worden. Als heel veel mensen het krijgen en ziek thuis zijn, dan zou dat wat kunnen doen met de economie. Daar liggen volgens mij de zorgen.'

Hij doet nog even voor hoe je je handen moet wassen. 'Best lang hé; die twintig seconden.' Peter heeft nog meer tips: handen wassen dus, kijk iedere dag even op RIVM.nl voor het laatste nieuws. Van praten met elkaar raak je niet besmet. Als je gaat hoesten moet je natuurlijk in je elleboog hoesten. Ook regelmatig je kleren wassen is ook belangrijk. En als je je dan toch ziek voelt; ga dan niet naar het ziekenhuis toe maar blijf thuis en bel de huisarts. Als het heel erg is komen we gewoon bij je langs.'