Erwin Reintjes is maar 20 keer jarig in 80 jaar tijd

'Ik geef je geen hand,' zegt Erwin Reintjes als hij de deur opent. 'Met die corona en mijn leeftijd kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast.' Zaterdag wordt Reintjes 20 jaar oud. Dat hij op zijn jeugdige leeftijd toch het zekere voor het onzekere neemt, is omdat Reintjes op 29 februari jarig is. Hij is in het schrikkeljaar 1940 geboren. Eigenlijk wordt de Zevenaarder dus 80.

De Zevenaarder vindt het zelf ook wel bijzonder dat hij op een schrikkeldag ter wereld kwam. 'Eigenlijk zou ik op 28 februari geboren zijn, maar de dokter moest eerst een andere vrouw bij de bevalling helpen. Daardoor moest mijn moeder wachten.' Reintjes heeft er eigenlijk nooit problemen mee gehad. Juist door die beslissing is hij jarig op die bijzondere dag. 'Ik vier mijn verjaardag altijd elk jaar wel, maar nooit op 1 maart, altijd op de laatste dag van februari. Dán ben ik jarig.'

Eindelijk zonder begeleiding alcohol kopen

Eenmaal per vier jaar is zijn verjaardag dus extra bijzonder. En dit jaar helemaal, want Reintjes wordt 20. De jarige kan er de grap wel van inzien: 'Eindelijk kan ik zonder mijn zoon alcohol in de winkel gaan kopen.' Er klinkt een luidde lach. Door de jaren heen heeft hij al veel grapjes gemaakt over zijn bijzonder jonge leeftijd.

Luister hier naar het interview met de jarige (tekst gaat daaronder verder):

Maar met het verstrijken van de jaren merkt ook Reintjes dat hij wel degelijk ouder is geworden: 'Ik vier mijn verjaardag zaterdag dan ook groots.' Er zijn veel familieleden en vrienden uitgenodigd. Voor hen heeft de jarige zelfs bijzonder eten besteld voor een gezellig etentje met z'n allen. 'Je weet immers maar nooit of ik over vier jaar mijn eenentwintigste verjaardag haal.'