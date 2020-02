Hoogste rechter: géén supermarkt op voormalige Intratuin-locatie Twello

Er komt definitief geen supermarkt in het voormalige pand van de Intratuin in Twello. Dat heeft de Raad van State bepaald. Die oordeelt dat het college terecht weigert een vergunning te verlenen voor de supermarkt.

Het voormalige tuincentrum aan de Burgemeester van der Feltzweg staat er al een aantal jaar verlaten bij, nadat het eind 2018 verhuisde naar Deventer. Voor het bedrijf RetailPlan uit Drachten is de plek een droomlocatie voor een uitgebreide supermarkt, met ook kampeer- en watersportartikelen, doe-het-zelf spullen, fietsen, bromfietsen en scooters.

Waarom niet?

Het college van burgemeesters en wethouders van Voorst weigert sinds 2017 om de ondernemer een omgevingsvergunning te verlenen voor de plannen. Het bedrijf maakte bezwaar, maar de rechter ging hier niet in mee.

De ondernemer ging in hoger beroep, maar ook de hoogste rechter oordeelt nu dat de gemeente in haar recht staat om geen vergunning af te geven.

Volgens Voorst past een een winkel in detailhandel met een vloeroppervlak van 5500 vierkante meter niet in het huidige bestemmingsplan. Ook is het in strijd met de gedachte van de gemeente om winkels juist te concentreren in de dorpskernen. 'Wij zijn van mening dat we dat daar niet moeten doen', vertelt wethouder Arjen Lagerweij.

Opluchting

De wethouder is blij met de uitspraak van de rechter. 'We hadden er het volste vertrouwen in, maar je hebt geen garantie. Dus ondanks dat we er alle vertrouwen in hadden, vinden we het ook een opluchting en bevestiging van ons voorgevoel', laat de wethouder weten.

Een nieuw tuincentrum op de locatie ziet de gemeente overigens wél zitten.