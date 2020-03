Schaapjes tellen: Rhedense schaapskudde verwelkomt drieling

De schaapskooi in Rheden heeft afgelopen week een drieling verwelkomd. Tot nu toe zijn er dit lammerseizoen in Rheden ruim 130 lammetjes geboren. Schaapherder Frits van Laar verwacht dat komende week de laatste ooien zullen lammeren.

De geboorte van een drieling bij Veluwse heideschapen is redelijk bijzonder. Bij een kudde komt het volgens de herder een tot twee keer per jaar voor.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Schaapjes tellen (podcast)

Herder Frits van Laar is al wekenlang dag en nacht in de Rhedense schaapskooi te vinden. Om de lammerende ooien continu in de gaten te kunnen houden, blijft hij zelfs bij de schaapskooi slapen. Maar veel slaap krijgt Van Laar niet. Ook als BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink de schaapskooi bezoekt, staat een ooi op het punt van bevallen...

De schapen gaan de komende weken nog niet de heide op, dus hoeft ook de hond de kudde niet in het gareel te houden. De naam van zijn viervoeter houdt Van Laar graag voor zichzelf. Daarvoor heeft hij een goede reden...

Een paar lammetjes worden met de fles groot gebracht. Zo ook de favoriete jongeling van de herder. Dit lammetje was iets te avontuurlijk...

Terug van weggeweest

De kudde van de Rhedense schaapskooi bestaat uit Veluwse heideschapen. Dit ras werd vanaf de zestiende eeuw gehouden op de zandgronden van de Veluwe.

Door de komst van kunstmest in de negentiende eeuw waren de schapen niet meer nodig en stierf het ras nagenoeg uit. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen heeft het Veluwse heideschaap in de jaren 60 weer teruggefokt. Dit gebeurde aan de hand van oude rasbeschrijvingen.

Rammetjes gaan naar andere kuddes

Inmiddels lopen er weer negen kuddes met Veluwse heideschapen rond in ons land. De beste rammetjes gaan bij die andere kuddes voor nageslacht zorgen. Door de rammen uit te wisselen wordt inteelt voorkomen en kan het ras toch zuiver worden gehouden.

Een aantal pasgeboren ooien blijft 'thuis' bij de schaapskudde in Rheden, de rest gaat volgens Van Laar naar een begrazingsbedrijf. Daar zullen de dieren worden ingezet voor stads- en dijkbegrazing.

Voer voor leeuwen

De schaapskooi van Rheden is te vinden op landgoed Heuven. Al in 1379 werden op het landgoed schapen gehouden. In het boek Kijk daar..... een kudde schapen! van Martine Otten is te lezen dat de schapen er destijds niet zozeer waren voor de begrazing van de heide, maar dienden als voer voor de leeuwen van de Hertog van Gelre, die toen op slot Rozendaal woonde.

29 maart: Lammetjesdag

Bijna alle lammetjes van dit jaar zijn inmiddels geboren.

In april gaat de schaapskudde weer de heide bij de Posbank op. Tot die tijd blijven de dieren in de schaapskooi om op krachten te komen. Op zondag 29 maart wordt de jaarlijkse Lammetjesdag gehouden. Dan kunnen de jonge dieren worden bewonderd en geaaid. Ook zijn er demonstraties schapen drijven en kan er met een huifkar een rondje over de Posbank worden gemaakt.

