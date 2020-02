De Folter nieuwe bestuurder van Achterhoekse ziekenhuis Santiz

Rolf de Folter is de nieuwe interim-voorzitter van de Raad van Bestuur van ziekenhuisorganisatie Santiz, waar het Slingeland in Doetinchem en Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk onder vallen. De Folter zal de functie tot het einde van het jaar vervullen.

'In deze cruciale fase is het voor de Achterhoekse ziekenhuizen belangrijk een voorzitter raad van bestuur te hebben, die veel kennis en ervaring met de ziekenhuiswereld en strategische ontwikkelingsprocessen meebrengt', laat Santiz in een verklaring weten.

'Ik ben blij dat er eindelijk rust is', reageert burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk. 'Ik ben benieuwd naar de opdracht die hij meekrijgt.'

Meerdere functies

De Folter is op dit moment interim-voorzitter van de Raad van Bestuur van de Treant Zorgroep in Hoogeveen. Daarnaast is hij ook interim-voorzitter van het Haga-ziekenhuis in Den Haag dat valt onder de Reinier Haga Groep.

Afgelopen december werd daar een fusie tussen drie ziekenhuizen in Delft, Den Haag en Zoetermeer afgewend. Ook is hij al acht jaar vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.