Bryan Linssen hervat training bij Vitesse

De aanvaller raakte in het thuisduel met PSV vorige week geblesseerd aan zijn voet na een botsing met Rosario. De schade bleek mee te vallen, maar Linssen kon de eerste dagen nauwelijks iets doen. Vrijdag maakt hij zijn rentree op Papendal waar de Arnhemse club traint op kunstgras.

Als Linssen kan spelen, zal trainer Edward Sturing vrijwel zeker geen wijzigingen doorvoeren in zijn opstelling. Donderdag oefende Vitesse in het partijspel met Thomas Buitink in het beoogde basisteam. In de slotfase van die training werd Buitink nog even vervangen door Jay-Roy Grot.

Vitesse speelt in de eredivisie voor de twaalfde keer in Zwolle tegen PEC. Vier maal won de club uit Overijssel, vijf overwinningen waren er voor Vitesse. In maart 2017 won PEC voor het laatst. Vitesse zegevierde de laatste twee edities.

Trainer John Stegeman begon zijn voetballoopbaan bij Vitesse. Hij kwam tot zeven wedstrijden. Vitesse staat op de ranglijst zevende en doet mee om de plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. PEC Zwolle strijdt tegen degradatie en staat zestiende. Dat betekent aan het eind van dit seizoen play-offs om lijfsbehoud.