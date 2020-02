De Zumpe groeit door voor kwetsbare natuur

Doetinchem is in opdracht van de provincie al enkele jaren bezig in De Zumpe:

'In het plan wordt de waterhuishouding verbeterd, waarbij sloten worden gedempt en het gemaal wordt verwijderd', zo laat de gemeente Doetinchem weten over het werk dat de komende maanden wordt uitgevoerd. 'De voedselrijke gronden worden verwijderd om zo betere omstandigheden voor flora te creëren en er worden maatregelen getroffen om het leefgebied van de bedreigde boomkikker en de kwetsbare kamsalamander te verbeteren. Verder wordt extra accent gelegd op de ontwikkeling van een samenhangend open boslandschap tegen de bestaande natuurkern.'



De Zumpe moet in totaal groeien naar een gebied van 120 hectare, tijdens de inrichting van het tweede deelgebied wordt in totaal dertig hectare aangepakt. Vanaf 2016 werd het eerste deelgebied van zestig hectare aangepakt, waarbij onder meer een vlonderpad is geplaatst. De werkzaamheden voor het tweede deelgebied gaan maandag van start. Aanvankelijk stond het werk gepland voor het najaar van 2019, maar door de problematiek rond stikstof is dit uitgesteld.