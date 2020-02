Duitse politie: verongelukte auto A12 inderdaad betrokken bij plofkraak

De auto die vannacht verongelukte op de A12 bij Zevenaar is inderdaad dezelfde auto die betrokken was bij een plofkraak in het Duitse Emmerich. Dat meldt de Duitse politie op Radio Gelderland. De A12 bleef lange tijd dicht voor onderzoek, maar ging rond 10.30 uur weer deels open.

'We weten dat het een Audi was met hetzelfde kenteken', zegt de politiewoordvoerder. 'Dus gaan we er vanuit dat het om de daders gaat.'

Zie ook: Twee doden door botsing op A12 bij Zevenaar na plofkraak in Duitsland

Een auto botste bij Zevenaar op een vrachtwagen en kwam volledig vernield tot stilstand in de berm. Door het ongeval kwamen twee inzittenden om het leven. De politie is nog op zoek naar een derde persoon. Het gaat om een man van ongeveer 1,80 meter. Hij droeg een donkerblauwe of zwarte jas met witte streep en is vermoedelijk gewond.

Beluister hier het interview met de Duitse politie (tekst gaat daaronder verder):

Bewakingsbeelden

De Duitse politie meldt verder dat de plofkraak in Emmerich mislukte en dat zij na de plofkraak-poging niet op de A12 achter de daders aanreden.

Agenten bekeken wel bewakingsbeelden van de mislukte kraak. Daaruit concluderen zij dat het om dezelfde Audi A3 gaat. Op de beelden is ook kleding te zien die in de verongelukte auto in Nederland is aangetroffen.

De Nederlandse politie doet een getuigenoproep en vraagt mensen dashcambeelden op te sturen.