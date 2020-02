De stelling: 'Eerste coronabesmetting in Nederland, ik ga hamsteren!'

Een persoon in Tilburg is donderdag positief getest op het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Neem jij, nu het virus in ons land is, extra voorzorgsmaatregelen? Ga jij bijvoorbeeld hamsteren? Reageer op de stelling van GLD.

Het gaat om de eerste bekende besmetting met het COVID-19-virus in Nederland. De patiënt, een 56-jarige man uit Loon op Zand, ligt sinds woensdagavond in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij was pas geleden in de Italiaanse regio Lombardije, waar het virus ook rondwaart.

Van grootschalig hamsteren naar aanleiding van het coronavirus was woensdag nog geen sprake in Nederland, meldde het Parool. Maar wie nog een voorraadje des­infecterende handgel wil, kan maar beter opschieten. Kruidvat laat weten dat er vijf keer zoveel handgel en twee keer zoveel zeep wordt verkocht als normaal. Tekorten dreigen echter nog niet.

Brancheorganisatie CBL liet woensdag ook weten nog geen enkele toename te zien in de afname van eten en drinken bij de grote supermarkten. Hamsteren was nog niet aan de orde, maar gaat dat wellicht veranderen nu de eerste besmetting in Nederland een feit is?

