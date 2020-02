Twee doden door botsing op A12 bij Zevenaar na plofkraak in Duitsland

Een auto botste rond 04.30 uur met hoge snelheid achterop een vrachtwagen en belandde in de berm. Van het voertuig bleef weinig over.

Zoektocht met helikopter

De politie ging na het ongeval op zoek naar een inzittende die na de fatale botsing de benen zou hebben genomen. Een politiehelikopter speurde in de omgeving met warmtecamera's. Na ongeveer twee uur zoeken meldde de politie dat de vluchter niet is gevonden. 'Maar we gaan er nog steeds vanuit dat er een derde persoon in de auto zat', zegt een politiewoordvoerster.

Plofkraak

De politie onderzoekt of de betrokken auto in Emmerich is gebruikt voor een plofkraak. De Duitse politie maakt melding van een poging tot plofkraak in die plaats rond 04.00 uur en probeert aan de hand van camerabeelden vast te stellen of het inderdaad om hetzelfde voertuig gaat.

Van een achtervolging op de snelweg door politievoertuigen was volgens de politiewoordvoerster geen sprake, maar politievoertuigen waren wel in de buurt en snel ter plaatse. Volgens een videocorrespondent werden omstanders op de plek van het ongeval op afstand gehouden.

Omrijden vanuit Duitsland

De afsluiting van de A12 kan leiden tot flinke files vanuit Duitsland. In Babberich, Zevenaar en Didam staan de lokale wegen flink vol met omgeleid verkeer. Weggebruikers vanuit Duitsland krijgt het advies om te rijden via Boxmeer en Nijmegen, over de A57, A77 en de A73.