Thijmen (11) en Damon (13) uit Dinxperlo bij Duitse jeugdbrandweer

'Verstanden', schalt het over de parkeerplaats van de brandweerkazerne in Súderwick. Thijmen en Damon houden beiden een zware brandweerslang vast. Net heeft een Duitse jongen het commando gegeven dat ze kunnen gaan spuiten. ''Ik kan het goed volgen', zegt Damon. 'Ik kan het alleen nog niet spreken, maar het verstaan gaat wel goed.' Thijmen knikt instemmend: 'Dat moet ik nog wel oefenen.'

Kijk hoe Thijmen en Damon hun helm ontvangen. De tekst gaat eronder verder.



Met open armen ontvangen

Beide jongens wilden graag lid worden van de jeugdbrandweer. Maar als je dat in Dinxperlo wilt doen, dan kan dat alleen heel veel kilometers verderop in Groenlo. 'Waarom worden we geen lid van de Duitse Jugendfeuerwehr in het buurdorp Süderwick', dachten de jongens. En zo geschiedde. Het Duitse korps ontving de twee Nederlandse jongens met open armen.

'Het is een kans die we krijgen, daar is geen grens,' zegt Marco Heisterkamp, de commandant van de brandweerkazerne in Süderwick. 'Een kans dat Nederlandse en Duitse jongens en meisjes met elkaar in contact komen via hun hobby, de brandweer.'

Hoe belangrijk de uitreiking is, blijkt wel uit het feit dat veel Duitse bobo's naar de brandweerkazerne zijn gekomen. Van wethouder tot Kreisvorsitzender, ze klappen luid als de twee jongens hun brandweerhelm krijgen uitgereikt.

Woordenboek voor Duitse commando's

De jongens krijgen zelfs een speciaal ontwikkeld Nederlands-Duits woordenboekje. 'We hebben binnenkort ook een toets in het Duits,' zegt Thijmen. 'Dat woordenboek is best wel fijn, dan kan ik in de vakantie nog lekker leren.' Het is wel duidelijk dat de jongens er veel voor over hebben om bij de Duitse Jugendfeuerwehr te komen.

Op de vraag of ze later bij de Duitse over Nederlandse brandweer gaan werken, neigen beiden toch naar de Nederlandse. De commandant van de Duitse brandweerkazerne vindt dat geen enkel probleem: 'Het belangrijkste is dat ze bij de brandweer blijven.' Bovendien werken de korpsen uit Dinxperlo en Süderwick al jarenlang nauw samen.