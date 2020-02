Gymnasium in Arnhem schrapt Rome-reis vanwege het coronavirus

'Dat komt omdat de situatie in Rome per dag kan veranderen, het reëel is dat veel openbare gebouwen worden gesloten en het risico bestaat dat reizigers in quarantaine worden geplaatst', vertelt rector Mirjam Stuiver aan Omroep Gelderland. 138 jongeren zouden begin volgende week op excursie naar Rome gaan.

Donderdagavond werd bekend dat ook in Nederland iemand besmet is met corona, dat was in Tilburg. Hij reisde kort geleden naar Lombardije.

650 besmettingen

In Italië zijn inmiddels al meer dan 650 mensen besmet geraakt. Voor delen van Italië geldt een negatief reisadvies. Rome wordt gezien als een gebied met veiligheidsrisico's.

Stuiver noemt het besluit spijtig. 'Zeker voor de leerlingen die lang naar de reis hebben uitgekeken. Volgende week zullen we daarom overleggen over de mogelijkheid om de reis op een later moment alsnog te realiseren.'

Andere scholen

Of andere Gelderse scholen ook schoolreizen schrappen, is niet bekend. Middelbare scholen in Venlo, Leeuwarden en Amsterdam besloten eerder al wel de hun schoolreizen te schrappen. Het gaat volgens de NOS om reizen naar onder meer Rome, Barcelona, Edinburgh, Parijs en Londen.

Lees ook: