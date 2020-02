Kleine hapjes in het ziekenhuis: patiënten zijn blij

'Het eten heeft me uit een dip gehaald' vertelt Ruud Wullems. Hij is patiënt bij het Radboud UMC en zit tijdens de lunch op de afdeling aan een gezamenlijke eettafel. Hij kwam door een ernstig ongeluk in het Nijmeegse ziekenhuis terecht en zag het niet meer zitten, na een tegenslag tijdens zijn behandeling.

Alle patiënten krijgen in het ziekenhuis gemiddeld zes kleine porties eten per dag. Niks smaakte Wullems meer en toch kwam hij juist door het eten er weer bovenop.

Hij vertelt dat door de kleine gerechten gedurende de dag, hij weer zin in het leven en energie kreeg. Het voedingsproject heet Food For Care en is ontstaan na kritiek van jonge kankerpatiënten. Ruim vijf jaar geleden startte het Nijmeegse ziekenhuis met een pilot op vij afdelingen om kleine gerechten, aan te bieden. Inmiddels wordt het in het hele ziekenhuis ingezet.

Bekend is dat bij kankerpatiënten door chemokuren en andere medicatie, de smaak kan veranderen en dat geuren tegen kunnen gaan staan. De jonge patiënten met kanker (Adolescent & Young Adult AYA) hekelden de reguliere ziekenhuismaaltijden en mede hierdoor is het voedingsconcept ontstaan.

Doorontwikkelen FoodforCare

Het Radboudumc wil het voedingsconcept verder blijven verbeteren, vertelt Manon van den Berg. Zij is diëtist en als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Radboud UMC. Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van voeding op behandeling en herstel. Wetenschappelijk is al vastgesteld dat door de kleine gerechten, patiënten méér eiwitten binnen krijgen. Of het ook helpt met het verkorten van de behandeling of het herstel is nog onbekend.

Luister hier naar het gesprek met de patiënten, diëtist Manon van den Berg en kok Alexander Lyon.