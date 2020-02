Van den Boomen: 'Dit De Graafschap kan mee in de eredivisie'

Het is de opdracht die de selectie afgelopen zomer meekreeg. Binnen een jaar terug naar het hoogste niveau. Alles moet bij De Graafschap wijken voor dat ene doel. Een periodetitel pakken? Leuk voor tussendoor en goed voor de clubkas, maar echt bezighouden doet het de voetballers niet.

Bijzaak

'Dat feestje is bijzaak', windt Branco van den Boomen er geen doekjes om. 'We willen het gat dat we nu hebben op Volendam houden en het liefst nog uitbreiden. Sinds ik hier ben is het enige dat telt promotie. En niet een periodetitel.'

Niveau

De middenvelder zet dit seizoen bij De Graafschap de lijnen uit. Vooral als verbindingsspeler voor de verdediging, maar soms ook een linie hoger als schaduwspits. Op die positie speelt de Brabander vrijdag tegen Jong AZ. Zeker is dat Van den Boomen zich ontpopt heeft als een sleutelspeler. 'Na de winterstop gaat het prima en haal ik mijn niveau. Al kan het altijd weer beter. Voor de winter had ik er nog wel eens een mindere wedstrijd tussen.'

Verschil maken

Hij weet als geen ander waarom De Graafschap hem voor een slordige drie ton heeft aangetrokken van FC Eindhoven. 'Ik ben gehaald om te promoveren. Daar moet ik met het team voor gaan zorgen. Ja, aan mij om het verschil te maken. Vanaf dag 1 heb ik het vertrouwen van de trainer gekregen en te horen gekregen dat ik het moest laten zien', legt Van den Boomen de druk uit die op zijn schouders ligt.

Prijzen

De Graafschap is compleet anders dan FC Eindhoven, zo heeft hij de afgelopen maanden gemerkt. 'We spelen hier echt ergens voor. Bij Eindhoven waren we soms na 25 wedstrijden klaar met het seizoen. Als voetballer wil je meedoen om de prijzen, dat is leuk en daar gaat het om. We zijn nu echt begonnen. Er komen mooie wedstrijden aan.'

Juichen in groepsapp

De nederlaag van Volendam maandag bij Jong FC Utrecht werd, na het carnaval in de stad, met met vreugde ontvangen in de selectie. 'Ik heb samen met Ralf en Sven op de bank gekeken en we we hebben toch wel even gejuicht toen het 2-1 werd. En daarna riep iedereen in de groepsapp 'en nu dit vasthouden.' Dit team is hecht en daar speelt de trainer ook een belangrijke rol in. Door correct te zijn en iedereen duidelijk te maken hoe hij moet functioneren.'

Van den Boomen (rechtsboven) deelt in de feestvreugde

Eredivisie

Voor de Superboeren lonkt promotie alweer na de onverwachte degradatie van vorig seizoen. Van den Boomen is opvallend positief. 'Je denkt er wel eens aan als je naar de TV kijkt. Volgend seizoen heerlijk op De Vijverberg in de eredivisie', mijmert de middenvelder. 'Ja, ik verwacht dat onze groep daarin mee kan. Er moeten dan wel specifieke kwaliteiten bij, maar het is vooral heel belangrijk dat je hecht bent in de eredivisie.'