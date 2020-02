Gameren schittert in eigen dorpsfilm

Hobbyfilmer Gert Koren maakte de film samen met de dorpsraad. Die peilde de behoefte aan een de film bij haar inwoners, en die was groot. Voorzitter Marcel Baijense: 'In 1968 was er een dorpsfilm, we vonden het leuk en tijd om ook het tijdsbeeld van nu neer te zetten. Je ziet toch dat er in het dorp verandert.'

Gameren is niet het enige dorp in de regio met haar eigen film. Ook Zuilichem, Rossum, Nederhemert, Aalst, Alem, Zaltbommel en de dorpen Hoenzadriel, Kerkdiel en Velddriel maakten recent een eigen film gemaakt.

Van straat naar woonkamer

Zo verhuisden de kassen naar het buitengebied. Daarvoor kwam nieuwbouw in de plaats. Het leven speelt zich meer af in de woonkamers en minder op straat, zien Mari van Wijk en Rieki van Gilsen. 'Ik kon vroeger niet slapen, dan stond er twintig man te kletsen op straat. Dat was gezelliger, toen was er geen tv.'

'Veel beter dan onze ouders'

Op straat is het misschien rustiger, in het dorp is meer te doen, Nu heeft het dorp bijvoorbeeld ontmoetingscentrum JOOP, waar Mari en Rieke iedere donderdagochtend met een groep wandelaars een kopje koffie drinken. 'We hebben het veel beter dan onze ouders. Er is zoveel te doen in Gameren.'

Snelle veranderingen

De Gamerse inwoners op de koffie-ochtend zien de veranderingen snel gaan. Filmmaker Gert Koren heeft daar een voorbeeld bij: 'Ik heb op koningsdag gefilmd. Daar werden ballonnen opgelaten. Een half jaar later filmde ik deze locatie. Daar mochten geen ballonnen meer worden opgelaten, dat was verboden. Dat stukje film is nu al een stukje geschiedenis,' lacht hij.

Naast de aandacht voor het verleden en heden wil voorzitter Baijense ook wel even vooruitblikken. 'De toekomst van Gameren zie ik rooskleurig. We hebben een goede supermarkt, een slager en we hebben een school. De voorzieningen zijn er. Daar komt de titel 'Gamerse-mix' vandaan.'

De in Gameren beroemde 'Gamerse-mix' van vleeswaren bij de lokale slager.

Zelf doen

Aan de inzet van inwoners ontbreekt het niet. Anders dan bij de andere dorpsfilms is de film door vrijwilligers gemaakt. 'Dat zorgt ervoor dat we niet afhankelijk zijn van sponsoren en het geld dat we ophalen met de verkoop van de film besteden we aan het opknappen van de keuken in de ontmoetingsplaats,' vertelt Baijens. 'Op die manier doen we ook wat voor het dorp.' De film is vanaf volgende week te koop en gaat vanavond in première in JOOP.

Liever luisteren? Verslaggever Esther Hendriks in ontmoetingsplek JOOP