Zoon van Bob Marley naar Zwarte Cross

'We focussen ons met succes op de rafelranden van de creatieve wereld', aldus festivaldirectrice Tante Rikie. 'Influencer Joost als nieuw raptalent deelt de poster met Han Bennink, één van 's werelds beste jazzdrummers.'

Ook zanger Kenny B, hiphopgroep De Likt, cabaretiers Andre Manuel en Thijs Kemperink, BZB en The Wetnecks zijn toegevoegd aan het programma van het festival. 'De nieuwe namen zijn allesbehalve mainstream en komen uit maar liefst vier continenten', zo laat de organisatie weten.



Eerder maakte de organisatie al bekend dat Chef'Special, Danny Vera en The Darkraver naar Lichtenvoorde komen. Ook zijn er twee nieuwe crossklassen, de Cribsklasse en de Sprookjesklasse. Het festival gaat dit jaar op donderdag 16 juli van start en eindigt op zondag 19 juli.



De nieuwe namen:

Donnie, Kenny B, Dr. Lektroluv (BE), Ky-Mani Marley (VS), STUK, Joost, Paracetamøl, Daredevils, De Likt, SONS (BE), Tabanka (CV), The Switchbacks, The Wetnecks (VS), VURRO (ES), Baskar, Rootman J & The ZIONYOUTH Crew (BE), Gianski, 10weeks, Equalz, Promo, Mia More, Iconic Brass, Santrofi (GH), Han Bennink - Drumclinic, Marcel van Roosmalen, Marleen Hoftijzer, Thijs Kemperink, André Manuel, Actic – Urban Safari, Anthony Livingspace (AU), Duo Kaos (IT), The Ruggeds, BZB.



Foto: REGIO8