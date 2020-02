Tjerk (22): Thuiszitten zonder baan is eenzaam en maakt je niet vrolijk

'Ik voelde me wel een beetje alleen, daar word je niet altijd vrolijk van. Je ziet dat je vrienden aan de slag zijn en je wilt niet thuis op de bank zitten.' Het zijn de woorden van Tjerk Kraus uit Didam. Hij is 22 en heeft de opleiding administratief medewerker niveau 4 afgerond. Na zijn opleiding kwam hij echter in een zwart gat terecht, want een baan vinden was moeilijk. 'Ik zit in een rolstoel en ik snap dat mensen vooral afgaan op eerste indrukken.'

Kijk hier de video: tekst gaat daaronder verder:

Eindelijk een baan

Tjerk heeft zijn opleiding op het Graafschap College gevolgd. Via een matchtafel rolt daar een paar maanden geleden een baan uit. 'Ik werk nu bij het UWV en ik probeer werkzoekenden aan een baan te helpen.'

De matchtafel is één van de initiatieven uit het Actieplan Achterhoekse Jongeren. Scholen en werkgevers zoeken samen naar de perfecte match. 'Ik ben heel erg blij dat ik nu werk heb, nu maak ik eindelijk weer deel uit van de maatschappij', glundert hij.

'Trek aan de bel!'

Alle Achterhoekse jongeren zouden diezelfde glimlach als Tjerk op hun gezicht moeten krijgen als het aan de Achterhoekse gemeenten ligt. De 1250 jongeren die op dit moment geen opleiding volgen en ook geen baan hebben moeten geholpen worden.

'Ik kan me niet voorstellen dat er jongeren zijn die het leuk vinden om op de bank te hangen', zegt Jorik Huizinga wethouder van de gemeente Doetinchem. 'We hopen alleen wel dat ze aan de bel trekken of dat ouders of vrienden dat doen.'

Onlangs is de website www.zegachterhoek.nl gelanceerd. Op die site staan dertig initiatieven om jongeren te helpen.

Help, welke opleiding past bij mij?

De jaren na de middelbare school waren ook voor Daniëlle Teunissen uit het Gelderse Hengelo alles behalve leuk. 'Ik hopte van opleiding naar opleiding. Ik wist dat ik creatiefs wilde, maar ik heb gewoon steeds voor andere opleidingen gekozen omdat mensen tegen me zeiden, creativiteit is leuk als hobby.'

Uiteindelijk vond ze de opleiding die bij haar paste. 'Maar die periode was niet leuk. Het was frustrerend, ook voor mijn omgeving. Op een gegeven moment zei mijn moeder: ga maar vrijwilligerswerk doen.'

Creatieve tijger helpt zoekende jongeren

Nu werkt Daniëlle bij een vloerenzaak en geeft ze ook interieuradvies. 'Daarnaast knaagde er ook altijd iets van binnen als ik terugkijk op mijn schooltijd', vertelt ze. 'En daarom ga ik meiden (en jongens) die in hetzelfde schuitje zitten als ik destijds zat, helpen.' Met haar bedrijf 'Creatieve Tijgers' start ze komende maand een pilot.

Vijf maanden gaan in een korte periode ontdekken welke opleiding het beste bij hen past. 'Het zijn meiden die nu om de één of andere reden thuis zitten, geen opleiding volgen en geen baan hebben.' Daniëlle hoopt dat de jongeren uiteindelijk weer gemotiveerd worden om naar school te gaan.

Bedrijfsleven heeft de jeugd nodig

Dat is ook het uitgangspunt van de gemeenten: school gaat voor werk en werk gaat voor een uitkering. De jongeren zijn op dit moment lang niet allemaal in beeld bij de overheid en de Achterhoek zet er daarom op in om voor einde van de jaar alle jongeren in beeld te hebben zodat ze geholpen kunnen worden. Want de jongeren zijn de komende jaren hard nodig op de Achterhoekse arbeidsmarkt: de verwachting is dat er over een paar jaar 27.000 vacatures zijn.

Terug naar Tjerk die nog rustig aan het werk is op zijn kantoor. Want hij heeft een tip voor al die 1250 jongeren die nu thuis op de bank zitten: 'Geloof in jezelf en denk dat alles mogelijk is, want dan komt het vanzelf wel goed!'