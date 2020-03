Eerste coronabesmetting in Gelderland

Gelderland heeft zijn eerste coronabesmetting. Het virus werd vastgesteld bij een man uit Kerkwijk, in de gemeente Zaltbommel. Zaltbommel bevestigt dat de man vrijdagavond is opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

De man meldde zich 's avonds met griepverschijnselen in het Bossche ziekenhuis en werd direct opgenomen. Hij wordt in strikte isolatie verzorgd en maakt het naar omstandigheden goed.

De gemeente Zaltbommel laat weten dat de man na binnenkomst negatief testte op Influenza. Hij hoefde volgens de richtlijnen niet getest te worden op besmetting met corona, maar uit voorzorg is dat wel gebeurd.

Maandag werd duidelijk dat de man positief testte op het coronavirus. Direct daarna is hij in isolatie geplaatst. Dinsdagavond volgde vanuit het Erasmus Medisch Centrum de bevestiging.

Contactonderzoek

De GGD Gelderland-Zuid brengt op dit moment in kaart met wie de man in contact is geweest. De GGD benadert die personen. Mochten zij klachten krijgen die horen bij het coronavirus, dan worden zij eveneens in isolatie geplaatst en getest.

Locoburgemeester Adrie Bragt van Zaltbommel zegt dat het virus nu dichterbij gekomen is. Hij spreekt zijn opluchting uit dat de patiënt uit Kerkwijk het naar omstandigheden goed maakt. 'Ik hoop dat hij snel helemaal beter wordt. Ik kan me goed voorstellen dat met name inwoners uit Kerkwijk zich zorgen maken of vragen hebben. Dat is niet nodig. Wij zijn in nauw contact met RIVM, GGD en het JBZ. Ik heb er alle vertrouwen in dat het JBZ en de GGD de juiste maatregelen nemen en genomen hebben.'

De GGD is dinsdagavond niet bereikbaar voor aanvullende informatie of een toelichting.

