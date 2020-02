Muziekstuk uit Twello klinkt op 5 mei in honderden plaatsen in Nederland

Luister hier naar het stuk (niet de volledige bezetting):

'Honor to the Liberators' heet het stuk van de hedendaagse componist Jan Bosveld uit Rheden. In de muziek zitten delen van de volksliederen van Canada, de Verenigde Staten, Polen en het Verenigd Koninkrijk; de vier landen die in de Tweede Wereldoorlog betrokken waren bij de bevrijding van Nederland.

'Het is een eer op dit te mogen spelen', zegt dirigent Jorrit Laverman van Cadenza. 'Ik denk dat het heel mooi in elkaar steekt en ook heel herkenbaar is.'

Wilhelmus

'Je hoort eigenlijk iedere keer de volksliederen van de landen die ons bevrijd hebben en tussendoor elke keer het 'Wilhelmus' als signaal dat wij dankzij die landen in vrijheid het 'Wilhemus' kunnen zingen en spelen', vult muzikant Mark Debets aan.

Het stuk werd mogelijk gemaakt door samenwerking met de Muziekbond Gelderland Flevoland. Ook de Provincie Gelderland heeft subsidie beschikbaar gesteld om het project te bekostigen. Cadenza en de Muziekbond Gelderland Flevoland stellen het werk gratis beschikbaar voor muziekverenigingen in Gelderland en Flevoland, en aan anderen wordt een voor muziekbegrippen klein bedrag van 50 euro gevraagd.

Al 220 verenigingen

'Er zijn ongeveer 300 muziekverenigingen als je alleen al naar Gelderland kijkt, en op dit moment hebben al 220 van die verenigingen het muziekstuk bij ons besteld', vertelt Debets. 'En die gaan dat dus allemaal spelen.' Dat was ook de bedoeling van het stuk, en daarmee is ook rekening gehouden in de compositie. De muziek is statig maar niet te moeilijk om te spelen.

Zelf zal Cadenza het stuk op 5 mei tweemaal ten gehore brengen tijdens de viering van de bevrijding. Het is de bedoeling dat het ook in de komende jaren gespeeld zal worden in het kader van 4 en 5 mei.